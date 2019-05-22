Елизавета Боярская прогулялась с младшим сыном по родному Петербургу

Елизавета Боярская, несмотря на свой звёздный статус, решила прогуляться по Питеру со своим младшим сыном Григорием, как обычная мама. Для прогулки с коляской была выбрана Университетская набережная.

На променад актриса надела лёгкое платье цвета электрик в белый горох. На ногах, как и положено молодой маме с коляской – кроссовки, на лице солнечные очки.

Фото и комментарии она опубликовала на личной страничке в Instagram