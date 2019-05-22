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Новости мира Общество 22 мая 2019 18:03 | Просмотров:

Елизавета Боярская прогулялась с младшим сыном по родному Петербургу

Елизавета Боярская, несмотря на свой звёздный статус, решила прогуляться по Питеру со своим младшим сыном Григорием, как обычная мама. Для прогулки с коляской была выбрана Университетская набережная.

На променад актриса надела лёгкое платье цвета электрик в белый горох. На ногах, как и положено молодой маме с коляской – кроссовки, на лице солнечные очки.

Фото и комментарии  она опубликовала на личной страничке в Instagram

 

 
 
 
 
 
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Глазами сына )) А вообще, честно скажу, когда в Питере такая погода,- и южного моря не надо, Балтийский бриз вполне самодостаточен)) Лето уже в воздухе! Пора сочных цветов! Как у моей сумки KAOS. В бутиках TOUS сейчас эту радостную модель можно приобрести с дополнительным вкладышем, который дарят по случаю начала летнего сезона. Я, конечно, не удержалась! #touslovers #tousrussia #tousbags #tousglasses

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)

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