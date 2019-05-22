Елизавета Боярская прогулялась с младшим сыном по родному Петербургу

Елизавета Боярская, несмотря на свой звёздный статус, решила прогуляться по Питеру со своим младшим сыном Григорием, как обычная мама. Для прогулки с коляской была выбрана Университетская набережная.
На променад актриса надела лёгкое платье цвета электрик в белый горох. На ногах, как и положено молодой маме с коляской – кроссовки, на лице солнечные очки.
Фото и комментарии она опубликовала на личной страничке в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Глазами сына )) А вообще, честно скажу, когда в Питере такая погода,- и южного моря не надо, Балтийский бриз вполне самодостаточен)) Лето уже в воздухе! Пора сочных цветов! Как у моей сумки KAOS. В бутиках TOUS сейчас эту радостную модель можно приобрести с дополнительным вкладышем, который дарят по случаю начала летнего сезона. Я, конечно, не удержалась! #touslovers #tousrussia #tousbags #tousglasses