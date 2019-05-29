Эксперты рассказали об опасности питьевого молока

Главный ветеринарный врач России Николай Власов рассказал, что молоко может представлять опасность для человека.

Дело в том, что оно может содержать антибиотики и вирус лейкоза. Специалист отметил, что из-за него у женщин могут появляться новообразования. При этом пастеризации не всегда уничтожаются все модификации клеток вируса, пишет «Российская газета».

Врач уточнил, что кипячение в домашних условиях тоже не является средством борьбы со споровыми формами и с другими вирусами.

Как отметил ветеринар, с 1 ноября текущего года питьевое молоко и кисломолочные продукты будут подлежать обязательной ветеринарной сертификации в электронной системе «Меркурий».