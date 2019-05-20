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Новости мира Общество 20 мая 2019 22:14 | Просмотров:

Эксперты рассказали о негласных правилах на дороге

Автоэксперты рассказали про негласные правила на дорогах, которые нужно соблюдать всем автолюбителям. По мнению специалистов, применение данных правил поможет избегать неприятностей при езде и не создавать проблемы на дороге себе и другим участникам движения.

Согласно первому правилу, один автомобиль должен занимать одно метсо на парковке. В противном случае автомобилист рискует парализовать парковочное пространство и нарваться на неприятности. Правило №2: при выполнении левого поворота и пропуске встречных машин не нужно поворачивать руль в сторону. Это поможет избежать столкновения с встречными авто в случае удара сзади. Третье негласное правило – не тормозите резко перед грузовыми автомобилями и автобусами.

Еще одно важное правило: следует двигаться со скоростью потока. Лишь одинаковая скорость движения автомобилистов в плотном потоке является самым безопасным условием движения. Предпоследнее правило для автолюбителей – моргайте фарами при приближении к посту ДПС и предупреждайте о форс-мажорах на дороге. И, наконец, водителям не рекомендуют заезжать на перекресток, если после него затор на дороге. Такой поступок некрасив по отношению к другим участникам движения, ведь стоящий в центре пересечения улиц авто мешает проехать и парализует движение, сообщают Дни24.

Фото из открытых источников

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