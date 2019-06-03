Эксперты предрекли повышение цен на табачные изделия

В России может появиться экологический сбор с производителей табачной продукции, который будет составлять не менее 5 рублей с пачки. По словам экспертов, это приведет к подорожанию сигарет примерно на 5%.

Руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк заявил, что заявенная сумма «несколько завышена» и должна составлять не более 2 рублей с пачки.

Также директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям «БАТ Россия» Яна Гуськова отметила, что на данный момент из примерных 105 рублей, которые россияне платят за пачку сигарет, в казну уходит около 70 рублей в виде налогов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет