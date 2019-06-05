Эксперты назвали самые безопасные подержанные машины для перевозки детей

Сотрудники группы компаний «АвтоСпецЦентр» провели опрос среди российских автомобилистов и узнали, какие машины с пробегом считаются самыми безопасными для транспортировки детей.

Для 15% респондентов считают лучшей в этом плане Mazda 3 2008-го года выпуска. Вторую строчку отдали Volkswagen Golf SV 2011 года. За него проголосовали 14% опрошенных. Замыкает ТОП-3 BMW 2-Series Active Tourer 2017 года – ее поддержали 8,1% россиян. Затем расположился Volkswagen Touran 2007, за который проголосовали 7% водителей-респондентов. Далее следует Volkswagen Golf V с 5 процентами голосов.

Отметим, что во время краш-тестов в ЕС данные машины были оценены максимальным баллом, получив 5 единиц из пяти возможных. При этом безопасность детей в данных транспортных средствах была оценена на минимум 84%. ТОП-3 в премиум-классе составили Infiniti FX 2012 г. в., Audi Q5 2009 и BMW 3-Series 2013 года, сообщают Автоновости дня .