Эксперты назвали процент продающих медицинские маски российских аптек

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Медицинские маски продаются лишь в 1% российских аптек, в основном в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Москве и некоторых городах Московской области. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Основатель и генеральный директор агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков подтвердил данные цифры. По России среди лидеров по их наличию — Санкт-Петербург, Петрозаводск, Москва, Мурино (Ленинградская область), а также подмосковные Наро-Фоминск, Павловский Посад, Подольск и Щелково.

«Если посмотреть, где за прошедшие две недели было продано больше всего масок (что говорит о наличии этих изделий в аптеках), то первая «десятка» аптек распределилась, в основном, между городами Московской области и Северо-Западного административного округа столицы», — рассказал «Известиям» Дмитрий Чирков.

При этом он отметил, что ажиотажный спрос на данную категорию товаров спал по сравнению с мартом 2020 года. Однако предложение аптек даже сейчас не соответствует спроса и маски «мало где есть». Сейчас маски чаще появляются в розничных магазинах, чем в аптеках.

«Причина в том, что аптеки очень серьезно относятся к качеству продукции и не могут позволить себе купить маски без нужных сертификатов или у сомнительных организаций. У официальных поставщиков сертифицированных медицинских масок просто нет в наличии, поэтому сейчас — как в оффлайне, так и в онлайне — масок у большинства аптек нет», — пояснил Дмитрий Чирков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: В поисках защиты: медицинские маски остались только в 1% аптек