Среда, 22 апреля, 2020
5 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Эксперты назвали процент продающих медицинские маски российских аптек

Екатерина Приведенцева

Банк «Открытие» профинансировал золотодобывающий дивизион группы «Мангазея» на 200 млн долларов США

Новости мира
Банк «Открытие» предоставил кредитную линию в сумме 200 млн долларов США группе «Мангазея» - одному из ведущих производителей золота в Забайкальском крае....
Узнать больше

Под Иваново угрожают сжечь больную COVID-19 семью

Коронавирус мир
Жители Заволжска (Ивановская область) угрожают сжечь жилье и автомобиль семьи, зараженной коронавирусом. Как сообщает Регион Онлайн, жена и дочь заразились от мужчины,...
Узнать больше

В Липецке мужчина устроил дебош, автотаран и драку

Новости мира
Фото и видео - ЧП 48 Липецк в соцсети ВКонтакте 19 апреля буйный водитель устроил дебош, таран машин...
Узнать больше
-

Медицинские маски продаются лишь в 1% российских аптек, в основном в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Москве и некоторых городах Московской области. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Основатель и генеральный директор агрегатора «Мегаптека.ру» Дмитрий Чирков подтвердил данные цифры. По России среди лидеров по их наличию — Санкт-Петербург, Петрозаводск, Москва, Мурино (Ленинградская область), а также подмосковные Наро-Фоминск, Павловский Посад, Подольск и Щелково.

«Если посмотреть, где за прошедшие две недели было продано больше всего масок (что говорит о наличии этих изделий в аптеках), то первая «десятка» аптек распределилась, в основном, между городами Московской области и Северо-Западного административного округа столицы», — рассказал «Известиям» Дмитрий Чирков.

При этом он отметил, что ажиотажный спрос на данную категорию товаров спал по сравнению с мартом 2020 года. Однако предложение аптек даже сейчас не соответствует спроса и маски «мало где есть». Сейчас маски чаще появляются в розничных магазинах, чем в аптеках.

«Причина в том, что аптеки очень серьезно относятся к качеству продукции и не могут позволить себе купить маски без нужных сертификатов или у сомнительных организаций. У официальных поставщиков сертифицированных медицинских масок просто нет в наличии, поэтому сейчас — как в оффлайне, так и в онлайне — масок у большинства аптек нет», — пояснил Дмитрий Чирков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: В поисках защиты: медицинские маски остались только в 1% аптек

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани сочинили «Ативирусный рок-н-ролл»

Коронавирус Рязань
Творческие люди региона во время пандемии коронавируса продолжают заниматься творчеством. В связи с самоизоляцией  общение,  как и музыка перешли в онлайн, но драйв и...
Узнать больше

Оперативная информация по ситуации с коронавирусом в Рязанской области

Коронавирус Рязань
В регионе  на 8.30. 22 апреля 316 случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – граждане РФ. Ещё 77 положительных тестов находится  на подтверждении в региональном...
Узнать больше

Рязанцев предупредили об усилении ветра

Новости Рязани
22 апреля в Рязани и Рязанской области вновь ожидается усиление ветра. Метеопредупреждение выпустила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани сочинили «Ативирусный рок-н-ролл»

Коронавирус Рязань
Творческие люди региона во время пандемии коронавируса продолжают заниматься творчеством. В связи с самоизоляцией  общение,  как и музыка перешли в онлайн, но драйв и...
Узнать больше

Оперативная информация по ситуации с коронавирусом в Рязанской области

Коронавирус Рязань
В регионе  на 8.30. 22 апреля 316 случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – граждане РФ. Ещё 77 положительных тестов находится  на подтверждении в региональном...
Узнать больше

Стали известны причины смерти двух рязанцев с COVID-19

Новости Рязани
Во вторник, 21 апреля, стали известны результаты вскрытия двух скончавшихся пациентов рязанских больниц с коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Акценты
Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
Узнать больше

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+