Эксперт назвал возможные сроки открытия черноморских курортов

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Член президиума «Альянса туристических агентств России» Алексан Мкртчян назвал возможные сроки открытия курортов Краснодарского края и Крыма. Прогнозами на курортный сезон 2020 года он рассказал в эфире радио Спутник.

Эксперт рассказал, что 1 июня есть вероятность старта курортного сезона на Чёрном море. Правда, с большими ограничениями. Основной поток туристов сможет отправиться отдыхать не раньше.

При этом Мкртчян считает: с открытием курортного сезона в Краснодарском крае и Крыму затягивать нельзя. Море в этих регионах в ноябре и декабре становится холодным. И если сезон придётся продлевать, купаться отдыхающие в эти месяцы уже не смогут.

Эксперт спрогнозировал вероятные ограничения, которые могут ввести на отечественных курортах. Например, чтобы избежать распространения COVID-19, людей обяжут ходить в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию в кафе и даже на пляжах. Также возможен барьер между людьми в очередях.

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