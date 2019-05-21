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Новости мира Общество 21 мая 2019 09:03 | Просмотров:

«Дом со штурвалом» признали памятником в Ярославле

Деревянное здание в Красноперекопском районе Ярославле признано памятником архитектуры. У постройки имеется свое особое имя – «Дом жилой Шварева и Ручкиной с воротами». Данный дом был построен приблизительно в последней четверти XIX столетия.

Внешний вид здания и вправду является эксклюзивным. Дом притягивает своей уникальной архитектурой. На стенах здания можно заметить резные наличники, над вторым этажом имеется «светелка» – холодная комната-фонарь с видом во все стороны.

Данный дом расселили еще в 2017 году. После этого ярославцы стали воровать декоративные детали здания. Были украдены шестерни и штурвал, украшавшие постройку. Защитники города от вандалов стали требовать защиты исторического дома и присвоения ему статуса памятника архитектуры. Теперь статус у здания появился. Осталось добиться решения о восстановлении былой красоты «дома со штурвалом», сообщает МК Ярославль.

Фото: МК Ярославль

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