Диетолог рассказала, что помогает выглядеть лучше

Диетолог Елена Раликова рассказала, какие процедуры помогают избавиться от отёков. Секретами красоты врач поделилась с aif.ru.

По мнению специалиста, если отёки возникают не из-за проблем со здоровьем, победить их нетрудно. Для этого существуют несколько способов.

Во-первых, от отёков помогают разгрузочные дни. Диетологи готовы предложить массу вариантов их проведения. Однако главный залог разгрузочных дней – добавление в привычное меню очищающих организм продуктов. При этом в такие дни нужно пить много воды, есть небольшими порциями, перерыв межу которыми должен быть не больше 3 часов.

Во-вторых, выводить лишнюю жидкость помогают лекарственные травы. Отвары из них не только уменьшают риск возникновения отёков, но и укрепляют здоровье.

Кроме того, для предотвращения отёчности можно устроить кардиотренировку. Правда, перед ней специалист советует хорошенько размяться. Еще одно правило избавления от отёков – употребление зелёного чая, кофе, кефира, некоторых круп (например, гречки и риса), а также овощей и фруктов.

Чтобы вывести лишнюю воду из организма, также можно посетить сауну или баню.