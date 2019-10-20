На главную Новости мира Общество Диетолог рассказала, что помогает выглядеть лучше
Новости мираОбщество

Диетолог рассказала, что помогает выглядеть лучше

Диетолог Елена Раликова рассказала, какие процедуры помогают избавиться от отёков. Секретами красоты врач поделилась с aif.ru.

По мнению специалиста, если отёки возникают не из-за проблем со здоровьем, победить их нетрудно. Для этого существуют несколько способов.

Во-первых, от отёков помогают разгрузочные дни. Диетологи готовы предложить массу вариантов их проведения. Однако главный залог разгрузочных дней – добавление в привычное меню очищающих организм продуктов. При этом в такие дни нужно пить много воды, есть небольшими порциями, перерыв межу которыми должен быть не больше 3 часов.

Во-вторых, выводить лишнюю жидкость помогают лекарственные травы. Отвары из них не только уменьшают риск возникновения отёков, но и укрепляют здоровье.

Кроме того, для предотвращения отёчности можно устроить кардиотренировку. Правда, перед ней специалист советует хорошенько размяться. Еще  одно правило избавления от отёков  – употребление зелёного чая, кофе, кефира, некоторых круп (например, гречки и риса), а также овощей и фруктов.

Чтобы вывести лишнюю воду из организма, также можно посетить сауну или баню.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Северной Америке основан Бостон

Стали известны самые дешевые пляжные туры на февраль

Стало известно, почему женщины теряют интерес к сексу