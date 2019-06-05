Диетолог призвала россиян заменить мясо на ягоды

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева посоветовала жителям России, как сделать свое питание правильным и полезным во время жары. Специалист призвала уменьшить употребление мяса и жирной пищи.

Эксперт в области диетологии рассказала, что при наступлении жаркой летней погоды следует переходить на ягоды, фрукты и овощи, а также нежирную птицу и рыбу, заменяя ими мясные продукты и жирную еду.

Однако нужно быть осторожными. Злоупотреблять одними и теми же ягодами, фруктами или другими продуктами совершенно не стоит, сообщает НСН .