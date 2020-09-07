Действие вакцины «Спутник V» проверяется уже в течение пяти месяцев

Первая вакцина от нового коронавируса, получившая название «Спутник V», была введена людям еще в марте 2020 года, рассказал «Известиям» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.
По словам академика, понадобится дополнительное клиническое исследование, в котором будет изучена продолжительность действия этого препарата. К ним, возможно, привлекут добровольцев, участвующих в третьей, пострегистрационной фазе испытаний.
Однако уже сейчас создатели вакцины предполагают, что продолжительность ее действия будет составлять не менее двух лет — именно столько времени клетки памяти сохранят иммунный ответ.
Это предположение строится на характеристиках технологической платформы, на которой была создана вакцина. По словам Александра Гинцбурга, технология создавалась в течение четверти века, тремя поколениями сотрудников института Гамалеи.
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