Часть российских школьников снова перешла на удаленку

Часть школьников в России вернулась к дистанционному обучению — в разных регионах классы или целые учебные заведения отправились на карантин из-за случаев заражения COVID-19.

У каждой школы свой порядок действий при обнаружении симптомов респираторного заболевания, пояснил заслуженный учитель России, директор московской школы № 109 Евгений Ямбург.

«В нашей школе мы связываемся с родителями, просим забрать ребенка с симптомами, или же сами провожаем домой. Пока ни у кого из отправленных детей коронавирус не нашли. Так или иначе, сейчас это не носит массового характера. Когда все обрушилось, справились, а сейчас тем более справимся», — заявил он.

Школьника, пришедшего на уроки с температурой 37,1 и выше, изолируют в медпункте, после чего вызывают скорую помощь и сообщают о случившемся родителям. Если потом у ребенка не будет диагностирован коронавирус, он может вернуться в школу. Если же ученик заболел, весь его класс отправят на карантин. Сроки карантина школе сообщит Роспотребнадзор. Ведомство также примет решение по мерам изоляции для родственников заболевшего ребенка.

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