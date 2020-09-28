Бюджетную школу в Клину заменили платным детсадом

В деревне Першутино Клинского района закрыли начальную школу, а позже в ее здании организовали частный детский сад. Об этом «Известиям» рассказали местные жители. По их словам, хоть в школе и обучалось небольшое число детей, все они были инвалидами по слуху.

Как выяснили «Известия», ликвидация бюджетного учреждения произошла еще в январе 2013 года. В то время районное управление образования возглавляла Алена Сокольская. Участок, где располагалась школа, отдали в аренду частному центру развития и подготовки «Перспектива», в составе которого появился детский сад «Першутинская усадьба».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ (имеется в распоряжении «Известий»), ликвидатором начальной школы в апреле 2012 года назначили Ирину Тронину, она же является и единоличным учредителем центра развития и подготовки «Перспектива».

По мнению жителей, в том числе и тех, с кем удалось пообщаться «Известиям», она давняя подруга Алены Сокольской. Об этом могут свидетельствовать фотографии чиновницы с семейных торжеств в ее Instagram, на которых присутствует и Ирина Тронина.

Подробности в эксклюзивном материале «Известий»: Частное из общего: как в Клину закрыли школу ради платного садика