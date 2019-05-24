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Новости мира Общество 24 мая 2019 10:18 | Просмотров:

Более 2 000 участников Всероссийской олимпиады смогут поступить в вузы без экзаменов

Более 2 000 участников Всероссийской олимпиады смогут в этом году поступить в вузы страны без экзаменов. Право выбрать любой университет по профилю, соответствующему предмету олимпиады, получили 370 победителей и свыше 1,8 тыс. призёров заключительного этапа состязаний.

Всего в этом году, по данным Рособрнадзора, школы выпустят 662 000 одиннадцатиклассников против 645 000 за прошлый учебный год. Тогда на обучение по программам бакалавриата и специалитета было зачислено более 460 000 человек, из них 5 000 воспользовались правом поступления в университет без экзаменов.

Речь идет о победителях Всероссийской олимпиады и Олимпиады российского совета олимпиад школьников. Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. В 2018/19 учебном году в ней приняли участие примерно 6,2 млн человек. До заключительного этапа дошли больше 5 000 школьников.

Подробнее — в материале «Известий»: Универ для чемпиона: олимпиадники выбрали лучшие вузы страны

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