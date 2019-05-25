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Новости мира Общество Происшествия 25 мая 2019 23:55 | Просмотров:

Бойцы ММА устроили потасовку на взвешивании в Йошкар-Оле

25 мая в столице Марий Эл проводились пресс-конференция Red CIty Fights 9, а также взвешивание участвующих в событии бойцов. Во время мероприятия одна из представляемых пар спортсменов устроила потасовку.

Отметим, что представление участников боев ивента Red CIty Fights 9 началось в 17:00 по местному времени. Представление бойцов проводилось в торговом центре, который располагается на улице Кирова в Йошкар-Оле. Гости мероприятия могли задать спортсменам интересующие их вопросы. Затем началось взвешивание.

Отмечается, что во время пресс-конференции и взвешивания два бойца стали выяснять отношения. Однако до серьезной потасовки в стиле Конора Макгрегора дело не дошло. Спортсменов успокоили организаторы и представители команд, сообщает PG12.

Фото: PG12

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