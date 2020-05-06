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Блогеры пожарили шашлыки на Сенной площади в Санкт-Петербурге

Екатерина Приведенцева

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В Санкт-Петербурге блогеры устроили неоднозначную акцию. Они установили мангал и пожарили шашлыки на Сенной площади. Своим «подвигом» ребята поделились в Instagram.

Молодых людей доставили в полицию. В отношении них возбуждены административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии, пишет Бумага.

На видео видно, как блогеры пляшут вокруг мангала и наслаждаются поеданием жареного мяса. Своё поведение подписчикам ребята объяснили позднее. Оказывается, они хотели поднять настроение людям. Но, судя по комментариям, пользователи соцсети не оценили такой поступок.

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