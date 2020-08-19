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Беременность в разы повышает риск тяжелого течения COVID-19

7info7
Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay

Риски коронавируса у беременных до сих пор недооценивались учеными: согласно последним исследованиям, ожидание ребенка делает женский организм более уязвимым для тяжелого COVID-19. Подтверждающие это данные опубликованы Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США в конце июня.

Среди 91412 женщин репродуктивного возраста с подтвержденным диагнозом было зарегистрировано 8207 беременных, которые имели на 50% больше шансов попасть в отделения интенсивной терапии (ОИТ), чем их небеременные сверстницы. Также они на 70% чаще нуждались в искусственной вентиляции легких, хотя вероятность смерти у них была меньше. 

Не менее важные сведения были опубликованы Агентством общественного здравоохранения Швеции. Исследователи обнаружили, что беременные или только что родившие женщины с COVID-19 почти в шесть раз чаще попадают в отделения интенсивной терапии. 

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«Хотя беременность считается физиологически нормальным явлением, на организм женщины ложится двойная нагрузка, заявила в разговоре с «Известями» профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Галина Рева. — Почки и печень, сердечно-сосудистая система и органы дыхания работают в режиме повышенной интенсивности. Если прибавить к этому дополнительную нагрузку, которую испытывает организм во время борьбы с коронавирусом, получаем высокую вероятность того, что родившая мамочка окажется в палате интенсивной терапии».

Кроме того, у беременных уменьшается объем легких и повышается свертываемость крови из-за необходимости быстрой остановки кровотечения после родов, что в ситуации с коронавирусом может привести к повышенному тромбообразованию. Еще одна опасность заключается в противовирусных препаратах, так как некоторые из них могут вызвать патологии плода.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Тяжела ноша: риски COVID-19 для беременных оказались сильнее ожидаемых

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