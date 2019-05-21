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Новости мира Общество 21 мая 2019 07:35 | Просмотров:

Автоконцерн Volkswagen приготовил 7 концептов для США

Автомобильный концерн Volkswagen показал новые версии популярных моделей во время фестиваля Volkswagen Southern Worthersee. Представленные авто стали доработанными модификациями известных моделей, таких, как Golf, Jetta, Amarok, Tiguan и Arteon.

Все 7 концептов обзавелись оригинальным дизайном и отличительными чертами. У машин появились обвесы, кроме того, на некоторых авто стоит доработанная подвеска. По-другому покрашены кузова новых автомобилей и колесные диски.

Под капотом у представленных концептов стоят привычные моторы. Все показанные публике машины проедут по семи городам Соединенных Штатов с июля по сентябрь текущего года. Отметим, что Volkswagen-фестиваль состоится в Германии уже 29 мая, сообщает 32cars.

Фото: 32cars

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