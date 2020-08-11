Абхазия не будет повторно закрывать границы для туристов

Повторного закрытия границ Абхазии для путешественников не будет, так как о новой вспышке коронавируса говорить не приходится. Об этом «Известиям» заявил президент республики Аслан Бжания.

«Говорить о вспышке, мягко говоря, избыточно. Да, первые дни после открытия границы охарактеризовались возрастанием случаев коронавирусного инфицирования. Но это никак не связано с российскими туристами, а произошло из-за пренебрежения санитарными нормами в одной из больниц города Сухума. Оперативные действия специалистов позволили купировать угрозу дальнейшего распространения вируса и обезопасить граждан — как жителей Абхазии, так и прибывающих к нам на отдых гостей», — заявил президент республики.

Он напомнил, что всего за весь период пандемии число коронавирусных больных в Абхазии составило 134 человека. Из них 38 выздоровели и трое пациентов умерли. В настоящее время в ковидном центре в Гудауте на стационарном лечении находятся 42 пациента.

«Касательно повторного закрытия государственной границы — в таком формате вопрос не стоит», — подытожил президент.

Аслан Бжания также отметил большие экономические потери республики из-за пандемии коронавируса. Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: «Экономические потери Абхазии из-за пандемии весьма значительны»