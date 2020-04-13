Владимир Путин прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России

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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал нынешнюю ситуацию с коронавирусом в России. Глава государства отметил, что эпидемиологическая обстановка меняется не в лучшую сторону.

По словам Путина, она меняется практически ежедневно. Увеличивается количество заболевших коронавирусом россиян. Нередкими являются случаи тяжелого протекания болезни.

Президент отметил, что для дальнейших действий по предотвращению распространения COVID-19 нужен хороший прогноз специалистов.

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