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Власть Новости мира 21 мая 2019 17:54 | Просмотров:

В Госдуме предложили выплачивать компенсации родителям, чьи дети не попали в ясли




Депутат от КПРФ, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва внесла законопроект, предусматривающий выплаты компенсации родителям, чьим детям не хватило месте в государственных яслях и детских садах. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В пояснительной записке отмечается, что в России не хватило мест в яслях и детских садах более 214 детям в возрасте до трёх лет. При этом Плетнёва отмечает, что в большинстве случаев за ними присматривают именно матери, которые могли бы устроиться на работу. Из-за этого снижается благосостояние семей.

Компенсацию предлагается выплачивать родителям, вставшим на учёт, но не получившим мест в дошкольных учреждениях. В проекте также отмечается, что почти 60% людей, осуществляющих присмотр за ребёнком, выходят на работу, когда ему исполнится полтора года.

– Примерная численность получателей пособия, на которых будут распространяться нормы указанного проекта федерального закона, составит около 128428 человек от полутора до трех лет, – говорится в тексте законопроекта.

Сумма, которую необходимо найти в бюджете на его реализацию оценивают примерно в 1,3 триллиона рублей. лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком по достижении им полутора лет, выходят на работу. Таким образом, примерная численность получателей пособия, на которых будут распространяться нормы указанного проекта федерального закона, составит около 128428 человек от полутора до трех лет”, – поясняет она.

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