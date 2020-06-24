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Министр обороны России Сергей Шойгу перекрестился перед Парадом Победы. Видео с этим моментом опубликовала lenta.ru.

На ролике можно заметить, как Шойгу перекрестился, проезжая под иконой в Кремле. Этот ритуал глава Минобороны повторяет каждый год во время торжественного шествия.

Напомни, традиционные праздничные мероприятия в честь Дня Победы в этом году были отложены на более поздний срок из-за распространения коронавирусной инфекции. Из-за COVID-19 Парад Победы было решено перенести на 24 июня. Этот день в стране президент Владимир Путин объявил выходным.