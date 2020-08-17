Рязанская область получит федеральные средства на социальные выплаты безработным

Рязанская область получит более 260 млн. руб на социальные выплаты безработным из резервного фонда правительства России. Об этом стало известно на заседании регионального правительства в понедельник, 17 августа.

Федеральные средства увеличат финансирование программы до 788 млн руб. Кроме того, за счёт регионального финансирование увеличится материальная поддержка безработных рязанцев, занятых на общественных работа, пишет сайт правительства Рязанской области.

Также в регионе будут предоставлять субсидии работодателям для возмещения расходов на частичную оплату труда при проведении общественных работ для граждан, состоящих на учёте в службе занятости, а также временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения.