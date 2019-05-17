Главная > Новости мира > Власть 
Власть Новости мира 17 мая 2019 09:01 | Просмотров:

Путин поручил чиновникам быстро решать проблемы граждан 

Президент России Владимир Путин поручил чиновникам «брать пример с собаки Павлова» и быстро решать проблемы граждан. Об этом он заявил на медиафоруме «Правда и справедливость» в Сочи, о котором рассказали «Известия».

«Реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы: мясо вижу — слюна выделяется у собаки, поэтому и здесь так же: посмотрел руководитель сюжет, прочитал статью — реакция должна быть мгновенной», — отметил российский лидер.

Эксперты опрошенные «Известиями» отметили, что формат встречи позволяет президенту предложить пути решения наболевших вопросов.

Так, российский лидер предложил провести опрос жителей по поводу строительства храма на месте одного из скверов в Екатеринбурге, распорядился навести порядок в лесной отрасли и установить строжайший контроль за строительством мусороперерабатывающих заводов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Реакция должна быть мгновенной»

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.9K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.5K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.8K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.4K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.0K
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
938
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
846
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
797
18 мая 19:04

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы
781
18 мая 21:06

В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых
Вверх