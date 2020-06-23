Президент призвал сельских школьников равняться на своих родителей

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Президент России во время обращения к гражданам сообщил, что сельские школьники могут равняться на своих родителей, которые в тяжёлых условиях коронавируса провели посевную.

Владимир Путин во время выступления отметил работу органов власти, которые не уходили на карантин, сферы образования, завершившей учебный год в онлайн режиме.

По словам президента, сейчас коронавирус в России отступает, но он всё ещё предельно опасен. Он призвал россиян соблюдать все меры профилактики и заботиться о своём здоровье.