Главная > Новости мира > Власть 
Власть Новости мира 21 мая 2019 08:41 | Просмотров:

Первая леди Украины завела блог в инстаграме




Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена (Olena Zelenska) завела блог в инстаграме. Первые посты там опубликованы в понедельник, 20 мая, в день инаугурации президента.

Менее чем за сутки у первой леди Украины появилось почти 355 тысяч подписчиков. На данный момент в блоге опубликовано несколько фотографий, в том числе и с Владимиром Зеленским.

Пользователи соцсети отметили красоту супруги президента Украины, а некоторые заявили, что она самая красивая жена президента в мире.

 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.8K
18 мая 14:43

Главные фото уходящей недели
3.1K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.9K
18 мая 14:18

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»
2.4K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.7K
18 мая 14:22

Рязанцы увидели изделия, изготовленные учащимися образовательных учреждений
1.6K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.3K
18 мая 11:56

Рязанцы открыли пляжный сезон
1.3K
18 мая 13:18

Губернатор Рязанской области принял участие в озеленении региона
1.2K
18 мая 11:37

История здания, которое имело огромное значение в решении финансовых и социальных проблем Рязани
1.1K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
Вверх