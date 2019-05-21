Первая леди Украины завела блог в инстаграме







Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена (Olena Zelenska) завела блог в инстаграме. Первые посты там опубликованы в понедельник, 20 мая, в день инаугурации президента.

Менее чем за сутки у первой леди Украины появилось почти 355 тысяч подписчиков. На данный момент в блоге опубликовано несколько фотографий, в том числе и с Владимиром Зеленским.

Пользователи соцсети отметили красоту супруги президента Украины, а некоторые заявили, что она самая красивая жена президента в мире.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 20 Май 2019 в 8:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 19 Май 2019 в 11:51 PDT