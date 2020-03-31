Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Екатерина Приведенцева
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Депутаты Государственной Думы приняли законопроект, который ужесточает наказание за нарушение карантина. Законопроект вносит изменения в статью КоАП РФ об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия.

Как рассказало издание «Медуза», в ней пропишут положение о нарушении карантина.

Для граждан предусмотрят штрафы от 15 до 40 тыс. руб. Для должностных лиц штраф составит от 50 до 150 тыс. руб. Такие же штрафы предусмотрены для индивидуальных предпринимателей. Юридическим лицам, нарушившим закон, могут выписать штраф от 200 до 500 тыс. руб. Юрлицам и предпринимателям также грозит приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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