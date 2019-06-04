Дональд Трамп грубо нарушил этикет при общении с королевой







В эти дни президент США Дональд Трамп гостит в Великобритании. Во время официального приёма в Букингемском дворце произошёл инцидент, возмутивший чопорных британцев.

Сначала Трамп и Елизавета II произнесли небольшие приветственные речи, при этом американец положил руку на спину королеве. По этикету прикасаться к царствующей особе можно только при рукопожатии, при этом королева должна быть в перчатках.

Поведение Трампа возмутило пользователей соцсетей, что неудивительно, так как в Британии многие его визиту откровенно не рады.