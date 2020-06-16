Зверски убитая девочка заявляла в полицию об изнасиловании

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В СК дадут правовую оценку действиям либо бездействию сотрудников ведомств, которые не исполнили свои обязанности надлежащим образом, что привело к трагедии с 12-летней школьницей в деревне Нижняя Коя в Красноярском крае, пишет портал «НГС24».

В начале июня девочку нашли изнасилованной и убитой. Выяснилось, что жертву насиловали не в первый раз. В феврале мать девочки жаловалась полицейским на угрозы убийством. Однако насильника привлечь не удалось, так как ему было всего 13 лет, а угрозы не подтвердили свидетели.

Отметим, что должностные лица краевого СК привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Проводится проверка в отношении инспекторов по делам несовершеннолетних Шушенского района из-за возможной халатности. Сейчас подростку-насильнику уже 14 лет. Он задержан по делу об убийстве девочки с другими двумя местными жителями 19 и 26 лет.