Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 4 июня 2019 22:54 | Просмотров:

Жителя Уфы зарезали за замечание о езде по встречке

Суд вынес приговор в отношении жителя Уфы, который был признан виновным в убийстве. Об этом пишет портал «Регион Online».

Инцидент произошел неподалеку от площади Орджоникидзе. По версии следствия, водитель ехал по встречной полосе. Ему сделал замечание местный житель. В ответ на это автолюбитель, который оказался мастером спорта по любительскому панкратиону, догнал мужчину и трижды ударил ножом в грудь. От полученных травм потерпевший скончался.

Отметим, что подсудимого приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строго режима. Кроме того, его обязали выплатить родственникам убитого два миллиона рублей в качестве компенсации.

Тэги:, , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.2K
4 июня 10:24

Может ли работодатель оштрафовать работника?
3.0K
3 июня 15:22

Остановку на площади Ленина перенесут из-за празднования Дня России
2.7K
3 июня 13:06

Что делать, если на телефон поступают звонки от различных рекламодателей?
2.6K
2 июня 10:27

История здания, которое принадлежало крупному рязанскому меценату
2.6K
2 июня 13:42

В Рязани отметят праздник Ураза-байрам
1.9K
3 июня 10:31

В Рязани состоится главное мероприятие про продажи и маркетинг
1.1K
3 июня 14:01

С 1 января 2020 года вводится обязательная маркировка всех лекарств, выпускаемых на территории России 
1.0K
4 июня 08:32

В Рязани перестала ходить одна из маршруток
930
3 июня 23:44

В Рязани прошёл первый театральный чемпионат по мини-футболу
815
2 июня 18:39

В Михайловском районе прошел фестиваль «Весело да громко казаки поют»
Вверх