Жителя Уфы зарезали за замечание о езде по встречке

Суд вынес приговор в отношении жителя Уфы, который был признан виновным в убийстве. Об этом пишет портал «Регион Online ».

Инцидент произошел неподалеку от площади Орджоникидзе. По версии следствия, водитель ехал по встречной полосе. Ему сделал замечание местный житель. В ответ на это автолюбитель, который оказался мастером спорта по любительскому панкратиону, догнал мужчину и трижды ударил ножом в грудь. От полученных травм потерпевший скончался.

Отметим, что подсудимого приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строго режима. Кроме того, его обязали выплатить родственникам убитого два миллиона рублей в качестве компенсации.