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Новости мира Происшествия 20 мая 2019 20:58 | Просмотров:

Жителя Карелии осудят за ДТП с «ватрушкой»

Жителю Республики Карелии предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку в результате дорожной аварии.

Известно, что обвиняемый стал катать свою дочь на «ватрушке» по садоводческому товариществу «Ясная поляна». Тюбинг мужчина привязал веревкой к своей машине, посадил в него несовершеннолетнего ребенка, а сам отправился за руль транспортного средства. В ходе движения автомашина сбила другую девочку, шедшую в попутном с авто направлении.

В результате ДТП несовершеннолетняя пострадавшая получила травмы, которые были квалифицированы врачами как тяжкие. Теперь мужчину ждет суд, сообщает ИА Невские новости.

Фото из открытых источников

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