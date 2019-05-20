Жителя Карелии осудят за ДТП с «ватрушкой»

Жителю Республики Карелии предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью ребенку в результате дорожной аварии.

Известно, что обвиняемый стал катать свою дочь на «ватрушке» по садоводческому товариществу «Ясная поляна». Тюбинг мужчина привязал веревкой к своей машине, посадил в него несовершеннолетнего ребенка, а сам отправился за руль транспортного средства. В ходе движения автомашина сбила другую девочку, шедшую в попутном с авто направлении.

В результате ДТП несовершеннолетняя пострадавшая получила травмы, которые были квалифицированы врачами как тяжкие. Теперь мужчину ждет суд, сообщает ИА Невские новости.

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