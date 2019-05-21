Жителя Иванова осудят за двойное убийство

30-летний житель города Иваново, судимый ранее за преступления против собственности, будет осужден за убийство двух человек. Расследование по данному факту было закончено. Теперь мужчину ждет суд.

Следствие установило, что в конце мая минувшего года ивановец поругался со своей сожительницей. В ходе разборки с женщиной мужчина ударил ее ножом несколько раз. От полученных повреждений потерпевшая умерла на месте ЧП. Убийца спрятал тело возлюбленной в кладовке. Через несколько дней жестокий рецидивист употреблял алкоголь со своим приятелем, также поругался с ним, снова взял в руки нож и зарезал им знакомого. После этого мужчина покинул место преступления.

Во время расследования уголовного дела вина обвиняемого была доказана. Вскоре состоится суд над убийцей двух человек, сообщает IvanovoNews.

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