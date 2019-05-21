Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 21 мая 2019 20:04 | Просмотров:

Жителя Иванова осудят за двойное убийство

30-летний житель города Иваново, судимый ранее за преступления против собственности, будет осужден за убийство двух человек. Расследование по данному факту было закончено. Теперь мужчину ждет суд.

Следствие установило, что в конце мая минувшего года ивановец поругался со своей сожительницей. В ходе разборки с женщиной мужчина ударил ее ножом несколько раз. От полученных повреждений потерпевшая умерла на месте ЧП. Убийца спрятал тело возлюбленной в кладовке. Через несколько дней жестокий рецидивист употреблял алкоголь со своим приятелем, также поругался с ним, снова взял в руки нож и зарезал им знакомого. После этого мужчина покинул место преступления.

Во время расследования уголовного дела вина обвиняемого была доказана. Вскоре состоится суд над убийцей двух человек, сообщает IvanovoNews.

Фото из открытых источников

Тэги:, , , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.1K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
1.9K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.7K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.5K
21 мая 09:46

В Рязани открылся первый офис финансовых консультаций «Яблоновский групп»
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.1K
21 мая 10:51

В Рязани обсудили проект благоустройства территории Рязанского кремля
928
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
903
21 мая 09:18

Рязанцев приглашают на яркий семейный праздник
808
19 мая 19:56

Рязанцы стреляли из лука и знакомились с кузнецами
728
20 мая 09:54

Юная Валерия Шилкина из Рязанской области покорила жюри в полуфинале конкурса «Ты супер!»
Вверх