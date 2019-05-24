Жительница Ялты убила супруга и рассказала об этом прохожему

36-летняя женщина, проживающая в Ялте, задержана правоохранителями. Дело в том, что она убила своего мужа.

О происшествии стражам порядка стало известно от мужчины – жителя Ялты. Он сообщил полицейским, что с ним на улице заговорила незнакомка. Она рассказала, что расправилась со своим супругом. После получения информации сотрудники опергруппы срочно отправились на место ЧП. Там они нашли мужчину, который истекал кровью. При этом раненый был жив. На место происшествия приехали врачи скорой помощи. Они отвезли потерпевшего в медучреждение. Там специалисты поставили диагноз: проникающее ножевое ранение в области груди. Через некоторое время 43-летний житель Ялты скончался от полученного повреждения.

Теперь жена убитого задержана. В ее отношении возбуждено уголовное дело. Преступнице грозит тюремный срок продолжительностью до 15 лет. Расследование продолжается, сообщает Регион online.