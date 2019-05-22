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Новости мира Происшествия 22 мая 2019 15:27 | Просмотров:

Жительница Воронежской области украла из магазина деньги, чтобы выйти замуж

Воронежские полицейские задержали подозреваемую в краже денежных средств из магазина. Об этом сообщает УМВД России по Воронежской области.

В полицию обратилась администратор магазина. По словам женщины, из сейфа в её кабинете пропало более 53 000 рублей. Полицейские осмотрели место происшествия и изучили записи с камер видеонаблюдения. Они увидели, как утром в магазин проникла женщина с зонтом и прошла в кабинет администратора, на этом запись прерывается – женщина отключает систему камер.

Полицейские выяснили, что незнакомкой на видео была администратор кафе. Одежду и зонт, в которых подозреваемая проникла в магазин, нашли во время обыска. Также сотрудники полиции обнаружили часть похищенных денежных средств.

Подозревая призналась в содеянном. Она рассказала полиции, что планировала потратить деньги на свадьбу, поскольку её личных средств на организацию торжества не хватало.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.2 ст. 158 УК РФ). Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

 

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