Жительница Саранска умерла на отдыхе в Доминикане

Отдых в Доминикане обернулся трагедией для 31-летней жительницы Саранска. Об этом пишет портал «Pro Город ».

Инцидент произошел в ночь на субботу, 1 июня. Сообщается, что девушка отправилась в отпуск в одиночестве. В какой-то момент ей стало, после чего она обратилась к медикам. Пациентка была госпитализирована и вскоре скончалась в реанимации из-за проблем с сердцем.

Отметим, что в настоящее время тело покойной готовят к репатриации. В Доминиканской Республике идет подготовка всех необходимых документов.