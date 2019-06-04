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Новости мира Происшествия 4 июня 2019 19:02 | Просмотров:

Жительница Саранска умерла на отдыхе в Доминикане

Отдых в Доминикане обернулся трагедией для 31-летней жительницы Саранска. Об этом пишет портал «Pro Город».

Инцидент произошел в ночь на субботу, 1 июня. Сообщается, что девушка отправилась в отпуск в одиночестве. В какой-то момент ей стало, после чего она обратилась к медикам. Пациентка была госпитализирована и вскоре скончалась в реанимации из-за проблем с сердцем.

Отметим, что в настоящее время тело покойной готовят к репатриации. В Доминиканской Республике идет подготовка всех необходимых документов.

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