Жительница Нижнего Новгорода похитила у клиента банка 3,9 млн

В Нижнем Новгороде будет осуждена местная жительница. 39-летняя женщина является обвиняемой в совершении акта мошенничества.

Следователи установили в ходе расследования инцидента, что фигурантка дела, которая была сотрудницей банка, работая, менеджером по продажам, вместе с подругой и коллегой похитили со счета одного из клиентов 3,9 млн рублей. Чтобы осуществить аферу, злоумышленницы сделали фиктивную доверенность, а также банковскую карту.

Отметим, что преступница свою вину в совершении похищения денег не признает. Ее дело будет рассмотрено в суде, сообщает RuNews24.