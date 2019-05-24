Жительница Костромы заплатила за ненастоящую путевку

В Костроме проводится проверка из-за случая аферы, которую осуществили мошенники с местной жительницей.

45-летняя потерпевшая нашла в Сети портал якобы известного востребованного пансионата около Черного моря и оставила там заявку на приобретение путевки. Аферисты попросили клиентку оплатить полностью стоимость поездки. Уверенная в сервисе женщина отправила неизвестным 23 тысячи рублей. В ответ ей прислали документы для заезда в пансионат. Но когда костромичка решила узнать детали о поездке, она не смогла осуществить задумку, так как сайт не открывался, а по телефону с учреждением связаться не вышло. Так женщина осознала, что пострадала от действий мошенников.

По факту ЧП начато расследование. Сотрудники полиции ищут злоумышленников, сообщает LifeKostroma.