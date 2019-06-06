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Новости мира Происшествия 6 июня 2019 23:01 | Просмотров:

Жительница Коми угодила в больницу после наезда внедорожника

Женщина, проживающая в Сыктывкаре, получила травмы в результате столкновения с внедорожником. ЧП случилось 6 июня.

Примерно в 17:00 на Школьной улице 38-летний мужчина, управляя корейским внедорожником KIA Sorento, не заметил 47-летнюю женщину на пешеходном переходе. Автомобилист совершил наезд на гражданку, которая пересекала дорожное полотно по ПДД.

В ходе столкновения с иномаркой женщина получила перелом предплечья, ЧМТ и сотрясение мозга. С данными повреждениями пострадавшая была срочно доставлена в медучреждение. По факту наезда ведется проверка, сообщает ИА Невские новости.

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