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Новости мира Происшествия 3 июня 2019 09:56 | Просмотров:

Жительница Брянска купила червивую рыбу в гипермаркете

Жительница Брянская приобрела рыбу в гипермаркете. Дома женщину ждал неприятный сюрприз ­– в деликатесе оказались черви. О некачественном продукте женщина рассказала в социальных сетях.

По словам Ларисы, красную слабосолёную рыбу марки «365 дней» она приобрела в гипермаркете «Лента».  Неприятную находку она обнаружила дома, когда хотела сделать несколько бутербродов. Порезав деликатес на куски, она заметила, что из-под ножа выполз червь.

Местные жители посоветовали девушке вернуть испорченный продукт в магазин, чтобы вернуть свои деньги за товар ненадлежащего качества, а также добиться возврата всей партии производителю.

В комментариях местная жительница пожаловалась, что тоже приобрела товар с червями.  Неприятный сюрприз она обнаружила в рыбных консервах производства ООО «Мурман-Рыба»

­– Сегодня день червей какой-то, – написала девушка и прикрепила видео.

Фото и видеоматериалы из группы ВКонтакте «Типичный Брянск»

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