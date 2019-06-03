Жительница Брянска купила червивую рыбу в гипермаркете

Жительница Брянская приобрела рыбу в гипермаркете. Дома женщину ждал неприятный сюрприз ­– в деликатесе оказались черви. О некачественном продукте женщина рассказала в социальных сетях.

По словам Ларисы, красную слабосолёную рыбу марки «365 дней» она приобрела в гипермаркете «Лента». Неприятную находку она обнаружила дома, когда хотела сделать несколько бутербродов. Порезав деликатес на куски, она заметила, что из-под ножа выполз червь.

Местные жители посоветовали девушке вернуть испорченный продукт в магазин, чтобы вернуть свои деньги за товар ненадлежащего качества, а также добиться возврата всей партии производителю.

В комментариях местная жительница пожаловалась, что тоже приобрела товар с червями. Неприятный сюрприз она обнаружила в рыбных консервах производства ООО «Мурман-Рыба»

­– Сегодня день червей какой-то, – написала девушка и прикрепила видео.

Фото и видеоматериалы из группы ВКонтакте «Типичный Брянск»