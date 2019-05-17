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Новости мира Происшествия 17 мая 2019 06:53 | Просмотров:

Жительница Барнаула зарезала болтливого собутыльника

32-летнюю жительницу города Барнаула будут судить за убийство человека. Женщина расправилась с соседом-собутыльником за болтливость.

ЧП случилось в феврале. Убитый в итоге сосед пришел к подозреваемой погостить. Женщина и мужчина решили отметить встречу употреблением алкоголя. Во время общения стало ясно, что у собеседников есть общий знакомый, который проживает в Повалихе. Гость работал вместе с ним, а 32-летняя женщина сожительствовала. Пара отправилась к своему приятелю. После общего застолья троица отправилась спать. Женщина легла на ложе вместе с бывшим кавалером, это было замечено соседом из Барнаула. Мужчина обещал рассказать о поступке нынешнему сожителю женщины.

Обещание соседа-собутыльника напугало жительницу Барнаула. Она взяла в руки нож и нанесла им удар в грудь. Травма оказалась смертельной, мужчина умер на месте ЧП. Во время расследования подозреваемая признала вину в совершении преступления. Теперь ее осудят, сообщает КП Барнаул.

Фото из открытых источников

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