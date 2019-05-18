Житель Ярославля убил посетителя кафе

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ярославля, который подозревается в убийстве. Об этом пишет портал «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в одном из кафе Заволжского района. По словам очевидцев, мужчины были знакомы, так как пришли в заведение вместе. В разгар застолья они поссорились, что привело к драке. В результате потасовки один из них скончался.

В СУ Следственного комитета России по Ярославской области пояснили, что расследование уже завершилось, дело передано в суд для рассмотрения по существу.