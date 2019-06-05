Житель Усинска убил приятеля из-за ревности

50-летний житель города Усинска стал фигурантом уголовного дела. Мужчина является подозреваемым в убийстве своего знакомого.

Согласно данным работников Следкома, преступление было совершено 4 июня в одной из квартир многоэтажного дома на улице Строителей. В данном жилище несколько человек употребляли спиртное. В компании любителей алкоголя присутствовал и подозреваемый. Во время застолья он поругался с 46-лтеним собутыльником. Причиной для конфликта стала ревность. В результате разборки 50-летний мужчина нанес несколько ударов ножом в грудь своему визави.

Получив ранения, потерпевший умер на месте происшествия еще до приезда медиков. Подозреваемого задержали, расследование инцидента продолжается, сообщает ИА Невские новости .