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Житель Саратова перепутал квартиры и изнасиловал женщину

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В Саратове мужчина зашёл в чужую квартиру и надругался над её хозяйкой, сообщает региональное СУ СКР.

Жуткий инцидент произошёл на прошлой неделе. 43-летний мужчина шёл на застолье к другу. Зайдя в подъезд, он перепутал квартиры и оказался в чужой квартире. Её дверь как раз была открыта, так как хозяйка с минуты на минуты ждала мужа.

Вместо того, чтобы покинуть чужое жилище, мужчина схватил нож и начал угрожать женщине. Затем незваный гость начал насиловать её. В этот момент в квартиру вошли муж пострадавшей и его приятель. Они схватили злоумышленника и вызвали полицию.

В отношении жителя Саратова возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит серьёзный срок. Сейчас он заключён под стражу.

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