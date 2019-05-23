Житель Ростовской области сжёг заживо двух детей и беременную девушку







Следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя станицы Егорлыкской, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.2 ст. 167 УК РФ (уничтожение имущества). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, ночью 29 июня 2018 года обвиняемый, находясь по месту жительства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта со своей сожительницей разлил в коридоре дома горючую жидкость (предположительно, бензин), после чего поджег. В результате его противоправных действий в домовладении возник пожар, в ходе которого погибли трое несовершеннолетних детей 6, 8 и 17 лет. Установлено, что 17-летняя погибшая находилась в состоянии беременности. Сожительница обвиняемого, несмотря на полученные ожоги тела различной степени тяжести, смогла самостоятельно покинуть пределы жилища и спастись.

Сам фигурант дела в результате произведенного поджога также получил ожоги тела различной степени тяжести и был госпитализирован.

Кроме того, в результате его действий пожаром был уничтожен дом.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.