Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 23 мая 2019 10:45 | Просмотров:

Житель Ростовской области сжёг заживо двух детей и беременную девушку



Следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя станицы Егорлыкской, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.2 ст. 167 УК РФ (уничтожение имущества). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. 

По данным следствия, ночью 29 июня 2018 года обвиняемый, находясь по месту жительства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта со своей сожительницей разлил в коридоре дома горючую жидкость (предположительно, бензин), после чего поджег. В результате его противоправных действий в домовладении возник пожар, в ходе которого погибли трое несовершеннолетних детей 6, 8 и 17 лет. Установлено, что 17-летняя погибшая находилась в состоянии беременности. Сожительница обвиняемого, несмотря на полученные ожоги тела различной степени тяжести, смогла самостоятельно покинуть пределы жилища и спастись.

Сам фигурант дела в результате произведенного поджога также получил ожоги тела различной степени тяжести и был госпитализирован.

Кроме того, в результате его действий пожаром был уничтожен дом.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.5K
22 мая 08:33

Стали известны новые адреса отключения горячей воды в Рязани
4.4K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.0K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.8K
21 мая 09:46

В Рязани открылся первый офис финансовых консультаций «Яблоновский групп»
1.6K
21 мая 09:18

Рязанцев приглашают на яркий семейный праздник
1.4K
21 мая 10:51

В Рязани обсудили проект благоустройства территории Рязанского кремля
966
21 мая 13:18

Homo agressius/Человек агрессивный
745
21 мая 14:28

В Рязани ограничили движение по Южной окружной дороге
632
20 мая 17:48

Во вторник в Рязани отключат холодную воду
616
22 мая 16:27

В Касимове установят памятник царице Сююмбике
Вверх