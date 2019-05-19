Житель Пермского края ушел гулять с собакой и пропал

В поселке Северо-Коспашском города Кизела Пермского края пропал местный житель. Об этом пишет портал «Pro Город» со ссылкой на «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Сообщается, что 26-летний Вячеслав Петрин ушел днем из дома, чтобы выгулять собаку. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Известно, что у пропавший ростом 167 сантиметров и среднего телосложения. У него темно-русые короткие волосы и серые глаза. Он был одет в серую армейскую кепку, серую куртку, в серый костюм «Спецовка» и черные резиновые сапоги.