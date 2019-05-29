Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 29 мая 2019 22:16 | Просмотров:

Житель Липецкой области избил и ограбил женщину

Суд вынес приговор в отношении жителя Липецкого района, который был признан виновным в разбойном нападении.

Инцидент произошел в январе прошлого года. По версии следствия, злоумышленник и его сожительница пришли в гости к потерпевшей. Во время распития спиртного гость решил присвоить себе чужой телевизор. Хозяйка попыталась оказать сопротивление мужчине. Однако он нанес женщине несколько ударов по лицу, после чего забрал у нее и сотовый телефон и скрылся, пишет портал «Cod48.ru».

Отметим, что суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.

Тэги:, , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

5.4K
28 мая 17:16

Погода в Рязанской области ухудшится
4.2K
27 мая 14:29

Можно ли получать ежемесячные выплаты из материнского капитала? 
3.7K
27 мая 17:44

Ушёл из жизни бывший директор Рязанского приборного завода Александр Червяков
3.7K
27 мая 08:34

Названа средняя зарплата отоларинголога в Рязани
1.5K
27 мая 22:57

Жителей Рязани ждёт масштабное отключение электричества
1.1K
28 мая 10:31

В Рязани появится первая библиотека в торговом центре
822
27 мая 09:37

В Рязани открылся новый офис компании «Автозащита»
714
29 мая 08:45

В Рязани активисты собираются закопать канал от озера Дикой утки
712
27 мая 10:38

Рязанец через суд заставил страховщиков оплатить ущерб от ДТП в полном размере
657
27 мая 10:24

Активисты ОНФ снова зафиксировали многочисленные недостатки капитального ремонта жилых домов в Рязани
Вверх