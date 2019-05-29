Житель Липецкой области избил и ограбил женщину

Суд вынес приговор в отношении жителя Липецкого района, который был признан виновным в разбойном нападении.

Инцидент произошел в январе прошлого года. По версии следствия, злоумышленник и его сожительница пришли в гости к потерпевшей. Во время распития спиртного гость решил присвоить себе чужой телевизор. Хозяйка попыталась оказать сопротивление мужчине. Однако он нанес женщине несколько ударов по лицу, после чего забрал у нее и сотовый телефон и скрылся, пишет портал «Cod48.ru».

Отметим, что суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы в колонии общего режима.