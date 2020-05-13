Житель Ленобласти зарезал бывшую жену ножницами

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Ленобласти.
10 мая в полицию обратилась женщина. Она сообщила о бесследном исчезновении матери. Правоохранители осмотрели дом пропавшей. Их внимание привлекал кнопка сигнализации. Оказывается, женщине пришлось установить её в своём жилище из-за конфликта с бывшим мужем. Недопонимания между бывшими супругами длились больше 5 лет. Это связано с разделом имущества после развода.
Через несколько дней стражи порядка обнаружили пропавшую женщину. Её тело лежало в яме со строительным мусором на её же участке. По подозрению в убийстве задержан бывший муж погибшей.
По версии правоохранителей, экс-супруг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс женщине 20 ударов садовыми ножницами, обмотал её тело плёнкой и выбросил в яму.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, пишет РЕН ТВ.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram