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Новости мира Происшествия 23 мая 2019 21:38 | Просмотров:

Житель Кемеровской области одним ударом убил прохожего

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Прокопьевска. Он обвиняется в убийстве.

Инцидент произошел в январе 2019 года. По версии следствия, мужчина и его дочь стояли на трамвайной остановке. В какой-то момент к ним подошел пьяный незнакомец, который стал вмешиваться в разговор. Это привело к конфликту, в ходе которого подсудимый ударил прохожего кулаком в лицо.

Как пишет портал «Сибдепо», 67-летний потерпевший упал и ударился головой об остановочную площадку. Причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

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