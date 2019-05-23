Житель Карелии зарезал супругу во время ссоры

56-летний житель Петрозаводска является обвиняемым в деле о гибели его жены. Известно, что мужчина убил свою супругу 13 мая.

Фигурант уголовного дела в день убийства жены был пьян. Во время разговора с женщиной он поругался с ней. Конфликт закончился тем, что мужчина ударил супругу ножом. От полученных повреждений пострадавшая умерла на месте.

Расследование по факту случившегося продолжается. 56-летнему петрозаводчанину грозит тюремный срок продолжительностью до 15 лет, сообщает КарелИнформ.

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