Житель Калуги обокрал заснувшую на улице знакомую

В суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Калуги, который обвиняется в краже.

По версии следствия, местная жительница распивала спиртное в компании малознакомых граждан. Один из мужчин решил проводить ее до дома. По дороге женщина прилегла на землю и уснула. Эти воспользовался ее собутыльник, который присвоил себе ее смартфон, деньги, золотое колье, пишет портал «Пресса40 ».

Злоумышленник был задержан. Он успел потратить украденные деньги. В ходе следствия мужчина признался в совершении преступления.