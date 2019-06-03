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Новости мира Происшествия 3 июня 2019 09:32 | Просмотров:

Житель Калуги обокрал заснувшую на улице знакомую

В суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Калуги, который обвиняется в краже.

По версии следствия, местная жительница распивала спиртное в компании малознакомых граждан. Один из мужчин решил проводить ее до дома. По дороге женщина прилегла на землю и уснула. Эти воспользовался ее собутыльник, который присвоил себе ее смартфон, деньги, золотое колье, пишет портал «Пресса40».

Злоумышленник был задержан. Он успел потратить украденные деньги. В ходе следствия мужчина признался в совершении преступления.

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